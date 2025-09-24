Balene Tesei nel mirino | Ha lavorato per la serie

Il tempo di andare in onda la prima puntata di "Balene – amiche per sempre", serie tv girata la scorsa primavera anche a Jesi, e in città è subito polemica. Nel mirino ancora una volta l’assessore Alessandro Tesei, nella doppia veste di assessore e regista. A gridare al conflitto d’interessi è l’opposizione, in particolare JesiAmo che attacca: "Nei giorni scorsi l’assessore Tesei lodava il suo accordo sul cinema che solo per questa produzione ha riversato sul territorio ben 250mila euro. Balene è una produzione finanziata dalla Regione attraverso i fondi riservati al cine turismo quindi fondi pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

