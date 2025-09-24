badia tedalda inaugurazione del modulo mc lo strumento innovativo per la promozione turistica

Arezzo, 24 settembre 2025 – Sabato prossimo a Badia Tedalda, a partire dalle 10.30, sarà inaugurato ufficialmente il “ Modulo MC”, brevetto internazionale autoalimentato da rinnovabili per la promozione turistica di Badia e dell’intera Valtiberina. “Si tratta di una apparecchiatura” dichiara il suo ideatore e creatore, Matteo Canicchi “che inizierà ad inviare la promozione turistica partendo da Badia Tedalda e per tutta la vallata verso centinaia di Tour Operator per ora italiani ma molto presto anche verso tutto il Mondo. E’ totalmente alimentata da energie rinnovabili e dunque produce in autonomia l’elettricità che le serve per svolgere la sua funzione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

