Badanti stop al click day | assunzioni più facili per disabili e over 80 Come funziona il canale extra-quota

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, il 4 settembre 2025, a un decreto-legge che apre definitivamente un canale speciale per l’ingresso regolare di lavoratori stranieri destinati all’assistenza familiare e sociosanitaria di persone con disabilità o anziani non autosufficienti. Si tratta di un percorso che esce una volta per tutte dal sistema rigido delle quote. Non è una novità assoluta: il decreto legge 145 del 2024 aveva già sperimentato questa corsia extra-quota, limitandola però a 10.000 ingressi per il 2025 di persone che avrebbero dovuto occuparsi di over 80 e persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Badanti, stop al click day: assunzioni più facili per disabili e over 80. Come funziona il canale extra-quota

In questa notizia si parla di: badanti - stop

Agenzia badanti Torino - facebook.com Vai su Facebook

Badanti extra Ue, stop al click day: la guida alle nuove assunzioni; Assunzione badanti extra-quote per over 80 e disabili: guida alla domanda; Badanti, via libera alle assunzioni per l'assistenza agli over 80 e ai disabili: stop al tetto numerico e al click day.

Click day badanti 2025, posti esauriti? Nuova data l’8 febbraio sul sito del ministero - Per l’assistenza familiare però la finestra non si chiude completamente domani dato che oltre ai 9. Si legge su quotidiano.net

Colf e badanti: c’è il bonus sociale ma il problema è la scadenza breve “Fondamentale sbrigarsi ma comunque meglio del click day - Chi non ha potuto percepire bonus in un periodo d'imposta specifico, Colf e Badanti, può conquistare questo strumento sociale vantaggioso. Come scrive trading.it