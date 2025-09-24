Bacoli droga nelle mani di incensurati | Carabinieri arrestano ausiliare del traffico
Tempo di lettura: 2 minuti Cocaina rosa, ecstasy, ketamina e uno squarcio allarmante sul traffico di droga e le diverse tipologie di stupefacenti che viaggiano nelle mani di insospettabili incensurati. Dopo la notizia dell’arresto avvenuto ieri a Grumo Nevano di un operatore ecologico incensurato è la volta, dopo neanche 24 ore, di un ausiliare del traffico del comune di Bacoli. Siamo nell’area flegrea, è sera e i carabinieri della stazione di Bacoli stanno effettuando un servizio antidroga ad hoc. Da alcuni giorni vengono segnalati movimenti sospetti e la voce che gira parla di Ketamina tra le strade della città in mano a ragazzini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: bacoli - droga
