Bacoli ausiliare del traffico arrotondava con la droga | in casa migliaia di euro Arrestato
Cocaina rosa, ecstasy, ketamina e uno squarcio allarmante sul traffico di droga e le diverse tipologie di stupefacenti che viaggiano nelle mani di insospettabili incensurati. Dopo la notizia dell’arresto avvenuto ieri a Grumo Nevano di un operatore ecologico incensurato è la volta, dopo neanche 24 ore, di un ausiliare del traffico del comune di Bacoli. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: bacoli - ausiliare
TRAFFICO INSOSTENIBILE IERI SERA PER LE STRADE DI BACOLI Ieri sera, intorno alle 20:00, di rientro a Bacoli, ho notato un traffico anomalo, in uscita, con code che partivano dalla cosiddetta rotonda Cavani (a Lucrino) ed arrivavano a via Risorgimento. - facebook.com Vai su Facebook
Bacoli, ausiliare del traffico arrotondava con la droga: in casa migliaia di euro. Arrestato.
Bacoli, auto si ribalta in via Castello: traffico in tilt - Attimi di paura questa mattina a Bacoli in via Castello, nei pressi del campo sportivo Tony Chiovato, dove un'auto si è ribaltata su un fianco per cause ancora da accertare. ilmattino.it scrive
Campi Flegrei, traffico in tilt a Bacoli: parcheggi chiusi a Miseno e Miliscola - Bacoli nel caos a causa della scadenza di una convenzione con i parcheggi attigui alle spiagge di ... Da ilmattino.it