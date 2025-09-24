Bacoli | arrestato ausiliare del traffico con un maxi sequestro di droga

Cocaina rosa, ketamina ed ecstasy: i carabinieri scoprono un traffico gestito da un insospettabile incensurato a Bacoli. Cocaina rosa, ecstasy, ketamina e un quadro allarmante sul traffico di droga nelle mani di insospettabili incensurati. Dopo l’arresto di un operatore ecologico a Grumo Nevano, i carabinieri hanno fermato a Bacoli un ausiliare del traffico di 32 anni, incensurato. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Proviniciale Carabinieri di Napoli L’operazione in via Dragonara. I militari della stazione di Bacoli hanno avviato un servizio antidroga dedicato dopo diverse segnalazioni di movimenti sospetti e voci sulla diffusione di ketamina tra giovanissimi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: bacoli - arrestato

Bacoli, ausiliare del traffico arrotondava con la droga: in casa migliaia di euro. Arrestato

L’ausiliare del traffico arrotonda spacciando cocaina rosa, ecstasy e ketamina: 32enne arrestato a Bacoli

Bacoli, ausiliare del traffico arrestato: in casa cocaina rosa, ketamina ed ecstasy

La traslazione e festa della Madonna di Casaluce entra nell’Inventario regionale insieme a tradizioni come “Santa Maria Libera nos a Scandalis” a Quarto, la mitilicoltura del Lago Fusaro e il culto di Sant’Anna a Bacoli, e i Collatori di San Giovanni a Teverola. - facebook.com Vai su Facebook

CARABINIERI: Droga nelle mani di incensurati nelle strade della movida, arrestato un ausiliario del traffico a Bacoli (Napoli).; Ausiliario del traffico e spacciatore, arrestato; Ausiliare del traffico e spacciatore: la scoperta a Bacoli.

L’ausiliare del traffico arrotonda spacciando cocaina rosa, ecstasy e ketamina: 32enne arrestato a Bacoli - Nella disponibilità dell'uomo, incensurato, i carabinieri hanno trovato 37mila euro in contanti e sostanza stupefacente di varia natura, tra cui la nota ... Da fanpage.it

Ausiliare del traffico e pusher di cocaina rosa e ketamina - In una casa in disuso il 32enne aveva droghe chimiche e circa 40mila euro in contanti ... Lo riporta rainews.it