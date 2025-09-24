Bacio gay censurato in Cina | l’IA trasforma l’horror di Michael Shanks e i fan insorgono

Cultweb.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un matrimonio, due uomini che si scambiano uno sguardo d’amore, un momento di tenera intimità in Together, film horror australiano diretto da Michael Shanks. Una scena apparentemente normale, se non fosse che nella versione proiettata in Cina, qualcosa stride. Il volto di uno sposo è stato digitalmente alterato, trasformato in quello di una donna. L’intelligenza artificiale ha cancellato il matrimonio gay, riscrivendo la storia secondo i dettami della censura cinese. Il fotogramma incriminato di Together (fonte: The Guardian) La manipolazione digitale è stata scoperta dagli spettatori, che hanno confrontato le immagini e diffuso la notizia sui social. 🔗 Leggi su Cultweb.it

bacio gay censurato in cina l8217ia trasforma l8217horror di michael shanks e i fan insorgono

© Cultweb.it - Bacio gay censurato in Cina: l’IA trasforma l’horror di Michael Shanks (e i fan insorgono)

In questa notizia si parla di: bacio - censurato

In Cina un film horror con coppia gay censurato: diventa etero con l’AI; Together, la Cina censura l’horror trasformando una coppia gay in coppia etero con l’AI; Cina, repressione per i racconti erotici gay: la polizia arresta decine di scrittrici danmei.

Cerca Video su questo argomento: Bacio Gay Censurato Cina