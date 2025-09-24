Bacio gay censurato in Cina | l’IA trasforma l’horror di Michael Shanks e i fan insorgono

Un matrimonio, due uomini che si scambiano uno sguardo d’amore, un momento di tenera intimità in Together, film horror australiano diretto da Michael Shanks. Una scena apparentemente normale, se non fosse che nella versione proiettata in Cina, qualcosa stride. Il volto di uno sposo è stato digitalmente alterato, trasformato in quello di una donna. L’intelligenza artificiale ha cancellato il matrimonio gay, riscrivendo la storia secondo i dettami della censura cinese. Il fotogramma incriminato di Together (fonte: The Guardian) La manipolazione digitale è stata scoperta dagli spettatori, che hanno confrontato le immagini e diffuso la notizia sui social. 🔗 Leggi su Cultweb.it

