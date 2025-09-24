I vandali sono arrivati a Vecchiazzano. La situazione va avanti da tempo ed è tornata sotto i riflettori nel corso della partecipatissima riunione di quartiere che si è tenuta lunedì sera alla presenza di forze dell’ordine e istituzioni locali. "Il nostro – spiega la coordinatrice Carla Cappelli – era un quartiere tranquillo, ma siamo ormai costretti a usare il passato". A creare scompiglio sono vere e proprie bande di minorenni: "Frequentano in particolare il campo sportivo – spiega la coordinatrice –. Rompono l’arredo urbano, tagliano le reti per accedere ai campetti anche nelle ore di chiusura e spargono l’immondizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baby gang a Vecchiazzano: "Petardi, danni, furti e immondizia. Fermateli, qui abbiamo paura"