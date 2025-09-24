Baby gang a Vecchiazzano | Petardi danni furti e immondizia Fermateli qui abbiamo paura
I vandali sono arrivati a Vecchiazzano. La situazione va avanti da tempo ed è tornata sotto i riflettori nel corso della partecipatissima riunione di quartiere che si è tenuta lunedì sera alla presenza di forze dell’ordine e istituzioni locali. "Il nostro – spiega la coordinatrice Carla Cappelli – era un quartiere tranquillo, ma siamo ormai costretti a usare il passato". A creare scompiglio sono vere e proprie bande di minorenni: "Frequentano in particolare il campo sportivo – spiega la coordinatrice –. Rompono l’arredo urbano, tagliano le reti per accedere ai campetti anche nelle ore di chiusura e spargono l’immondizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: baby - gang
