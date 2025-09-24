B-Hop il magazine di volontari che dà voce al bene e al bello

A Patrizia Caiffa non mancava nulla. Una laurea in Lingue, numerosissimi viaggi nel suo amato Sud del mondo: Asia, Africa, America Latina. Giornalista, dopo anni di gavetta viene assunta in una agenzia di stampa nazionale. E anche grazie al suo lavoro soddisfa il desiderio di unire la passione per il sociale, le migrazioni, ai viaggi: va nei campi profughi in Tunisia e Giordania, più volte a Lampedusa, nelle zone di emergenza e povertà nel mondo, lì dove accadono terremoti, cicloni, come Haiti, come in Bangladesh. Ama spassionatamente l’India, dove è stata cinque volte. Tra un viaggio e l’altro scrive libri, tra cui “L’onda opposta”, romanzo di una migrazione al contrario, italiani che vanno in Tunisia, e un testo teatrale “Il velo della sposa e l’abbecedario”, messo in scena a Roma con successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

