Azzurri in semifinale ai Mondiali di volley 3-0 al Belgio

L'Italia di coach De Giorgi gioca una grande pallavolo e domina gli avversari MANILA (FILIPPINE) - Molto di più di un riscatto o di una 'vendetta' sportiva. La vittoria sul Belgio vale una semifinale Mondiale e permette agli azzurri di Ferdinando De Giorgi di entrare tra le prime quattro del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Azzurri in semifinale ai Mondiali di volley, 3-0 al Belgio

LIVE Errani/Vavassori-Collins/Harrison 4-2, 2-1, US Open 2025 in DIRETTA: azzurri avanti di un set in semifinale!

LIVE Errani/Vavassori-Collins/Harrison 4-2, 0-1, US Open 2025 in DIRETTA: azzurri avanti di un set in semifinale!

LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: due azzurri in semifinale nel fioretto! Bronzo Bertagnin nel Taekwondo

