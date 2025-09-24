Aznavour è il nuovo singolo di Amalfitano | disponibile ora in presave

Esce venerdì 26 settembre “Aznavour”, il nuovo singolo di Amalfitano, cantautore dalla scrittura autentica e sincera. Il brano, disponibile in presave, anticipa il nuovo progetto discografico “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è”, in uscita venerdì 24 ottobre. Un singolo che parla di tempo, amori che finiscono e canzoni che restano. Esce venerdì 26 settembre “Aznavour”, il nuovo singolo di Amalfitano, cantautore dalla penna ruvida, autentica e profondamente sincera. Il brano è già disponibile in presave e rappresenta un tassello fondamentale nel percorso artistico dell’artista, anticipando il suo prossimo progetto discografico dal titolo evocativo: “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è”, in uscita venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

