Azienda Ospedaliera Terni Domenico Montemurro nuovo direttore sanitario | incarico fino a ottobre 2028
Nuovo direttore sanitario per l'Azienda ospedaliera di Terni. Dopo la conferma di Andrea Casciari a direttore generale e alcune settimane con Fabio Loreti come facente funzioni, l'incarico è stato assegnato a Domenico Montemurro.Nella mattinata di mercoledì 24 settembre direttore generale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ospedale di Terni secondo in Italia per efficienza - L'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni è al secondo posto in Italia per i dati relativi all'efficienza. Si legge su ansa.it
Terni, Gianluca morì dopo un intervento al ginocchio: ortopedico deve risarcire 870mila euro all'azienda ospedaliera - Più di 869mila euro da risarcire all’azienda ospedaliera di Terni per le spese che ha sostenuto dopo la morte di Gianluca Guerrieri, 28enne narnese. Secondo ilmessaggero.it