Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna, a seguito di un’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo – ex art. 321 c.p.p. – emesso per le ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p., 322 comma 1 lett. a e b e 329 comma 2 lett. b ( bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e fis cale), dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento -, di un’azienda, dei relativi beni strumentali, comprese autorizzazioni e licenze e dei relativi profitti in essere su conti correnti bancari e in cassa, operante nel settore della vendita e della lavorazione di carni fresche, operante in Vallata ( Av). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Azienda di carni in bancarotta fraudolenta: sequestrati 4 milioni