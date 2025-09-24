Avviata la decima Wellness Week Cinquecento attività in 40 comuni
Si è avviata la Wellness Week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita, che da ieri al 30 settembre celebra la sua decima edizione con una serie articolata di iniziative e un grande coinvolgimento sul territorio. Il decimo compleanno rappresenta un traguardo molto importante per l’iniziativa lanciata nel 2015 dalla Wellness Foundation e co-promossa dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’ Università di Bologna e dell’ Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, realizzata grazie alla collaborazione di Technogym e di un’ampia rete di enti, strutture e attori pubblici e privati della Wellness Valley. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
