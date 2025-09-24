Avvelenati dal limoncello in Vietnam | i genitori di Greta chiedono giustizia per la figlia e il compagno

La tragedia di Hoi An, il silenzio delle autorità e l’attesa infinita di una famiglia che non si dà pace. Il 26 dicembre 2024, nella quiete apparente della Hoi An Silverbell Villa, in Vietnam, si è consumata una tragedia che ha sconvolto due famiglie e sollevato interrogativi sulla sicurezza alimentare nel Paese. Greta Otteson, 33 anni, cittadina britannica, e il compagno sudafricano Els Arno Quinton, 36, sono stati trovati morti in stanze separate della loro residenza. La polizia vietnamita ha poi confermato: la causa del decesso è avvelenamento da metanolo, ingerito attraverso un limoncello “fatto in casa” che la coppia aveva ricevuto in dono. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Avvelenati dal limoncello in Vietnam: i genitori di Greta chiedono giustizia per la figlia e il compagno

