Avio USA e Raytheon investono 26 mln di USD per aumentare capacità produttiva motore missilistico a doppia spinta Mk 104
L’accordo rafforza il supporto alla linea missilistica Standard Missile di Raytheon e consolida il ruolo di Avio USA nelle attività di ingegneria avanzata per la difesa Avio USA e Raytheon, facente parte del gruppo RTX (NYSE: RTX), hanno sottoscritto un ordine di acquisto per un importo fino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: avio - raytheon
Avio, negli Usa estesa collaborazione con Raytheon per accelerare produzione motore Mk 104 - Avio USA, interamente controllata da Avio, e Raytheon, facente parte del gruppo RTX, hanno sottoscritto un ordine di acquisto per un importo fino ... Scrive teleborsa.it
Difesa, la controllata Usa di Avio e Raytheon estendono collaborazione nel settore missili. Titolo in rialzo a Piazza Affari - Le due aziende hanno sottoscritto un ordine di acquisto fino a 26 milioni di dollari per aumentare la capacità produttiva del motore Mk 104, presente nei missili Raytheon ... Lo riporta milanofinanza.it