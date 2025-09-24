Aversa mensa scolastica a rischio Assessore Tirozzi | Gara d’appalto in avvio

“La gara di appalto è già in avvio. Gli atti sono pronti e ci si sta convenzionando con una SUA (Stazione Unica Appaltante, ndr) esterna. È solo questione di pochi giorni”. A dirlo è l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giovanni Tirozzi, sentito da Teleclubitalia, in merito al problema della mensa scolastica che quest’anno rischia di rimanere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

