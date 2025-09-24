Aversa contratto con ditta mai sottoscritto | ferma mensa scolastica
Ad Aversa la mensa scolastica rischia di rimanere ferma a lungo in molte scuole. Scaduto il contratto con la ditta incaricata – mai formalmente sottoscritto durante i tre anni di attività – il Comune non ha ancora indetto una nuova gara d’appalto. Risultato: la refezione scolastica non parte e crescono i disagi per le famiglie. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
