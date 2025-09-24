’Avere una brutta natura’ Prima nazionale al teatro Masini

Prima nazionale a Faenza per ’Avere una brutta natura’ nell’ambito di ’Colpi di scena’ – Sguardo nel Contemporaneo, vetrina organizzata da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Ater Fondazione. Appuntamento oggi alle 20 al Teatro Masini, con lo spettacolo di Gioia Salvatori, prodotto da Cranpi e La Corte Ospitale. ’Avere una brutta natura’ è un viaggio nervoso intorno al malcostume dello stare al mondo, vizio di noi vivi che da sempre abbiamo le manie di protagonismo. La natura è brutta e noi ci facciamo i conti continuamente, annaspando per rimanere dritti. Un varietà, questo, e tuttavia, tutto storto come recita il sottotitolo perché solo l’errore ci tiene a galla a noialtri nervosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

