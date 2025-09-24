Avellino reclama azioni Passaro | Al commissario prefettizio spetta il compito di dare risposte alla città
Alla luce del documento consegnato dalla nostra associazione I Cittadini in Movimento, torniamo a sollecitare il Commissario Prefettizio affinché si adoperi con decisione per dare seguito alle segnalazioni avanzate e per restituire risposte concrete a una città che non può più attendere.Alcuni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
