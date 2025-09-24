Avellino flash mob per Gaza

Avellinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Avellino domenica 28 settembre ore 11,30 un Flash Mob per non restare indifferenti La malnutrizione infantile e le vittime dei bombardamenti a Gaza hanno raggiunto livelli allarmanti. Ad Avellino un flash mob per richiamare l’attenzione sull'olocausto. La malnutrizione infantile a Gaza ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

