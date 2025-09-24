Avellino flash mob per Gaza
Ad Avellino domenica 28 settembre ore 11,30 un Flash Mob per non restare indifferenti La malnutrizione infantile e le vittime dei bombardamenti a Gaza hanno raggiunto livelli allarmanti. Ad Avellino un flash mob per richiamare l’attenzione sull'olocausto. La malnutrizione infantile a Gaza ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sciopero per Gaza – LIVE BLOG; Flash mob a Napoli per chiedere lo stop agli attacchi su Gaza; Oltre trecento persone al flash mob per Gaza: Restiamo umani.
Presidio e "flash mob" per Gaza. Quattrocento in piazza Garibaldi a Cantù - Al suono di una sirena tutti i presenti accovacciati.
Flash mob in piazza per Gaza. Presidio Cgil sotto la Prefettura - Partecipato flash mob ieri pomeriggio per la Palestina al FestivalFilosofia organizzato da Modena per la Palestina.