Avellino Basket parte col piede giusto in Serie A2

Avellinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Lombardi “bagna” la sponsorizzazione con il successo in campo esterno, battendo la Sebastiani Rieti per 60 a 72. Una vittoria ottenuta con grande determinazione, lottando su ogni possesso per i 40’ di gioco, uscendo alla fine vittoriosi.La cronaca della partitaPartita subito molto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - basket

Avellino Basket, ufficiale l’ingaggio di Cosimo Costi

Un nuovo direttore d’orchestra per Buscaglia: l’Avellino Basket alza l’asticella

Alessandro Grande è il nuovo playmaker dell’Avellino Basket

Avellino Basket parte col piede giusto in Serie A2; Basket: Valtur sconfitta da Avellino, sabato la rivincita nel Memorial Pentassuaglia; L’Avellino Basket parte subito forte: battuta Rieti 80-76.

avellino basket parte piedeAvellino Basket colpo vincente: battuta Rieti 72-60 - Approfittando delle difficoltà di Rieti, assenza di Williams inclusa e pur non giocando una grande partita, gli ... Secondo msn.com

avellino basket parte piedeLa preview di RSR Sebastiani Rieti-Avellino Basket, posticipo del mercoledì - CALENDARIOMercoledì 24 settembre si gioca il posticipo della prima giornata di Serie A2 Old Wild West tra RSR Sebastiani Rieti e Avellino Basket; la gara ... Come scrive basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Basket Parte Piede