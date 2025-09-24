Avellino Basket parte col piede giusto in Serie A2
Il Gruppo Lombardi “bagna” la sponsorizzazione con il successo in campo esterno, battendo la Sebastiani Rieti per 60 a 72. Una vittoria ottenuta con grande determinazione, lottando su ogni possesso per i 40’ di gioco, uscendo alla fine vittoriosi.La cronaca della partitaPartita subito molto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
