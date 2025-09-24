Avellino Basket il Gruppo Lombardi è il nuovo title sponsor

Avellino Basket annuncia con orgoglio che il?????????????? sarà il nuovo???????????????????????. La????????????????, già proprietaria del club ed alla guida del Gruppo, ha deciso di associare il proprio marchio alla Società Sportiva confermando l’impegno maturato in questi anni.????????. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - basket

Avellino Basket, ufficiale l’ingaggio di Cosimo Costi

Un nuovo direttore d’orchestra per Buscaglia: l’Avellino Basket alza l’asticella

Alessandro Grande è il nuovo playmaker dell’Avellino Basket

Avellino Basket presenta ufficialmente il roster e lo staff tecnico per la stagione 2025/2026. Un gruppo di uomini scelti per il loro talento, la loro determinazione e la capacità di incarnare i valori della nostra Società. Atleti, coach e staff uniti da un’unica missione - facebook.com Vai su Facebook

Napoli Basket - Avellino Basket 51-58 Antonio De Luca - Studio Sedici #NapoliBasketball | #DestinationNapoli - X Vai su X

Gruppo Lombardi è il Title Sponsor dell’Avellino Basket; Nevola: Il Gruppo Lombardi main sponsor dell'Avellino Basket. Serve manutenzione al palazzetto (Guarda il video); Nevola: Il Gruppo Lombardi main sponsor dell'Avellino Basket. Serve manutenzone al palazzetto (Guarda il video).

Avellino Basket, Nevola: "Abbiamo preparato il campionato nei minimi dettagli. Su tifosi, sponsor e palazzetto..." - Il direttore generale del Gruppo Lombardi Avellino Basket, Antonello Nevola, ha parlato in conferenza stampa: "Ci apprestiamo a iniziare questo campionato che abbiamo preparato nei minimi dettagli. Si legge su msn.com

L’Avellino Basket rinnova la collaborazione con Inspireng - Quest’anno il logo Inspireng sarà presente sui pantaloncini dei giocatori, a testimonianza di un rapporto consolidato che guarda al futuro ... Segnala msn.com