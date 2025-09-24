Avellino Basket il Gruppo Lombardi è il nuovo title sponsor

Avellino Basket annuncia con orgoglio che il?????????????? sarà il nuovo???????????????????????. La????????????????, già proprietaria del club ed alla guida del Gruppo, ha deciso di associare il proprio marchio alla Società Sportiva confermando l’impegno maturato in questi anni.????????. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

