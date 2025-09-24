Avatar Frontiere di Pandora | arriva l’espansione Dalle Ceneri

Ubisoft e Massive Entertainment hanno svelato ufficialmente “Dalle Ceneri”, la nuova espansione di Avatar Frontiere di Pandora, in arrivo il 19 dicembre 2025, lo stesso giorno dell’uscita nelle sale di Avatar Fuoco e Cenere. Si tratta di un contenuto aggiuntivo che porterà i giocatori a vivere una storia più cupa, intensa e profondamente intrecciata con le vicende del nuovo film diretto da James Cameron. Un’espansione legata al film. Secondo Joshua Izzo, vicepresidente di Lightstorm Entertainment, questa sinergia tra cinema e videogioco permetterà ai fan di esplorare nuovi orizzonti narrativi: “L’espansione uscirà nello stesso giorno del film Avatar Fuoco e Cenere, che esplora gli angoli più oscuri di Pandora e introduce il temibile Popolo delle Ceneri. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Avatar Frontiere di Pandora: arriva l’espansione Dalle Ceneri

Stiamo lavorando con Massive Entertainment - A Ubisoft Studio a Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri. Speriamo che vi piaccia il teaser! - facebook.com Vai su Facebook

"Eywa ti ha abbandonato." Il viaggio di So’lek inizia nel fuoco e nella vendetta. Preparati per il prossimo capitolo di Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle Ceneri, in arrivo il 19 dicembre 2025. https://avatarfrontiersofpandora.com/from-the-ashes-reveal-trailer… - X Vai su X

