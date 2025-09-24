Ve l’abbiamo anticipato e così è stato: Avanti un Altro è tornato in anticipo, rispetto alla consueta collocazione invernale, per consentire a Gerry Scotti di dedicarsi all’ access prime time con La Ruota della Fortuna. La tramissione delle puntate di magazzino (inedite ma vecchie), tuttavia, non ha entusiasmato gli spettatori: nelle 20 puntate trasmesse dal 1° settembre ad oggi, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è risultato sottotono, battuto costantemente (e notevolmente) da Reazione a Catena. Da mercoledì prossimo, 1° ottobre, si cambia con l’arrivo delle nuove puntate fresche di registrazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Avanti un Altro, le nuove puntate da mercoledì 1° ottobre