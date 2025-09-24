Programmi Tv, da più di un decennio, Avanti un altro! è il preserale che ha conquistato il cuore degli italiani con la sua formula spensierata e irresistibile. Un gioco che, più che un quiz, è un appuntamento quotidiano dove la risata è protagonista e il sorriso di Paolo Bonolis è la chiave di volta. Affiancato da Luca Laurenti, il conduttore ha costruito un universo televisivo dove ogni sera si celebra la leggerezza, l’ironia e la simpatia. Un format che, pur essendo ormai consolidato, non smette mai di rinnovarsi, introducendo nuove dinamiche e personaggi che arricchiscono il già ricco “salottino”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Avanti un altro!”, il noto volto del programma sostituito: chi al suo posto