Arriva la svolta per Avanti un altro: fuori il “Bonus” Daniel Nilsson dopo i fatti di giugno, dentro ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island. Anche Miss Claudia lascia il programma Hai sentito la notizia che cambierà la prossima stagione di Avanti un altro? Giovedì ripartono le registrazioni del quiz show di Canale 5, e arrivano cambiamenti importanti: addio al “Bonus” Daniel Nilsson, sostituito da un volto noto di Temptation Island, e anche “Miss?Claudia” lascia il programma. Il “Bonus” dei record lascia il palco Daniel Nilsson non sarà più presente nel cast. A giugno era stato arrestato dopo una lite violenta con la compagna nel centro di Breuil?Cervinia, in Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Avanti un altro cambia volto: addio Nilsson, arriva un ex di Temptation Island