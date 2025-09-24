Il celebre game show di Canale 5, Avanti un altro, si prepara a tornare in grande stile con una serie di novità che promettono di movimentare ancora di più il già vivace “minimondo”. Mentre in onda vanno le puntate registrate tempo fa, le nuove registrazioni stanno per iniziare e porteranno con sé volti nuovi, addii inaspettati e un importante cambiamento nel ruolo del “ Bonus ”, la figura maschile che da anni rappresenta uno dei momenti più iconici del programma. Tra chi saluta il format c’è Claudia Ruggeri, storica presenza del minimondo, che ha annunciato l’addio via social con parole piene di gratitudine: un messaggio d’affetto per un’esperienza che – a suo dire – resterà per sempre nel cuore. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Avanti un altro, arriva un nuovo bonus: si tratta di un corteggiatore di Uomini e Donne!