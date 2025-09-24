Autostrada in consiglio l’interpellanza di Tura | A rischio la Valle del Lupo

Treviglio. Verrà discussa nel consiglio comunale di martedì 30 settembre l’interpellanza presentata da Matilde Tura, consigliera del Partito Democratico, sull’ interconnessione autostradale Bergamo-Treviglio, (“o, meglio, Casirate-Dalmine, ex Ibp”), ora alla fase di Valutazione di impatto ambientale. Dal progetto definitiv o, spiega la consigliera, emerge che molte delle richieste del Comune di Treviglio sono state accolte solo in parte. Restano, secondo Tura, diversi punti critici. “L’attraversamento della Valle del Lupo previsto con gallerie e trincee rischia di compromettere un’area di pregio ambientale – sottolinea – mentre alla Geromina è in programma un maxi cantiere da 6mila metri quadri, con il transito di mezzi pesanti davanti a scuole e spazi frequentati dai bambini”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

