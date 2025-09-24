Autostrada A1 | Metrocittà chiede pedaggio gratis fra Firenze Nord e Sud E impegna la Regione sul tratto Barberino-Incisa

Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato una mozione, presentata dai gruppi Pd, Uniti per la città metropolitana, Territori beni comuni e Territori al centro, per la gratuità del pedaggio autostradale tra Firenze Nord e Firenze Sud per i residenti nella provincia fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: Metrocittà chiede pedaggio gratis fra Firenze Nord e Sud. E impegna la Regione sul tratto Barberino-Incisa

