Automobile in fiamme a Magreta paura per una famiglia di turisti
La Polizia locale di Formigine è intervenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 24 settembre, in via Mazzacavallo a Magreta, a seguito dell’incendio di un’autovettura.Una BMW X5 alimentata a diesel ha preso fuoco mentre la famiglia proprietaria, residente in Corsica e in viaggio nella zona, stava. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: automobile - fiamme
Incendio divora un'automobile: le fiamme hanno danneggiato anche la vettura parcheggiata accanto - facebook.com Vai su Facebook
Collecchio, auto in fiamme: vigili del fuoco e polizia locale in azione - X Vai su X
Automobile in fiamme a Magreta, paura per una famiglia di turisti.
Auto in fiamme, paura in via Resistenza. L’incendio divampato nel parcheggio - Un incendio ha interessato due automobili in viale Resistenza ieri mattina. Lo riporta msn.com
Due automobili in fiamme nella notte: paura in provincia - Questa notte i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Giacomo Matteotti per l’incendio di due automobili. Si legge su napolitoday.it