Autobiografia clitoridea | un incontro sui diritti delle donne con Teresa Cinque Dory d’Anzeo e Francesco Romizi

Arezzo, 24 settembre 2025 – Domenica 28 settembre alle ore 16.30 il Teatro Virginian di Arezzo ospiterà la presentazione del libro Autobiografia clitoridea di Teresa Cinque, edito da Longanesi. L’autrice dialogherà con i candidati al Consiglio Regionale della Toscana per la lista Alleanza Verdi Sinistra, Dory d’Anzeo e Francesco Romizi. Il libro affronta con coraggio e ironia un tema ancora troppo poco raccontato: il corpo femminile e la libertà delle donne di autodeterminarsi. Un argomento che tocca da vicino la politica, perché parlare di diritti significa anche affrontare questioni concrete come la parità salariale, l’accesso ai servizi, la tutela contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it