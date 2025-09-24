Auto rubate fatte a pezzi e abbandonate tra gli uliveti

Foggiatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Marasco di dove finiscono le auto rubate e cannibalizzate se ne intende, a tal punto che anche quest'oggi 24 settembre, nel giro quotidiano tra le campagne della provincia  di Foggia, segnatamente a Cerignola, ha individuato una dozzina di carcasse in un terreno agricolo, nascoste tra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

