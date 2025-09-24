Auto bruciata al sindaco di Oria | denunciato l' attentatore Ha 26 anni Caccia ai mandanti

Auto bruciata al sindaco di Oria, c'è una denuncia. Le forze dell'ordine hanno chiuso, in tempi da record, il cerchio intorno al presunto esecutore materiale dell'attentato.

auto bruciata al sindaco di oria denunciato l attentatore ha 26 anni caccia ai mandanti

© Quotidianodipuglia.it - Auto bruciata al sindaco di Oria: denunciato l'attentatore. Ha 26 anni. Caccia ai mandanti

