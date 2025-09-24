Autismo Teresa Antonacci a Brindisi con il suo decimo libro La vita finta
BRINDISI - L’Associazione di Promozione sociale per l’Autismo Coloriamo il Mondo Ets con il patrocinio del Comune di Brindisi, invita la cittadinanza alla presentazione del libro di Teresa Antonacci “La vita finta” Les Flâneurs edizioni giovedì 25 settembre ore 18 presso Palazzo Nervegna -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
