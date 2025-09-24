Autismo il paracetamolo in gravidanza | USA ed Europa a confronto

L’uso del paracetamolo in gravidanza è diventato un terreno di scontro tra Stati Uniti ed Europa. Alle parole del presidente americano, Donald Trump, che ha esortato a non assumere il farmaco durante i mesi di gestazione, primo hanno risposto alcuni esperti, poi sono arrivate le dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità UE. Il messaggio è unanime: non ci sono prove del fatto che il medicinale possa aumentare il rischio di insorgenza di autismo nel nascituro. Le rassicurazioni sull’uso del paracetamolo. Tra le prime autorità a intervenire sulla questione c’è stata quella britannica, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra), che ha chiarito: “Se usato come indicato, il paracetamolo rimane l’opzione raccomandata per le donne in gravidanza per il sollievo dal dolore ”. 🔗 Leggi su Dilei.it

