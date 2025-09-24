australia oro nella staffetta mista ai mondiali di ciclismo 2025 italia quarta

Kigali (Ruanda), 24 settembre 2025 - Dopo Zurigo, a Kigali l' Australia conferma l'oro nella staffetta mista grazie a una prova completata in 54'30", tempo peggiorato di 5" dalla Francia e di 10" dalla Svizzera. Dopo quello di Lorenzo Mark Finn nella crono riservata agli under-23, per l' Italia arriva un'altra 'medaglia di legno' nei Mondiali di ciclismo 2025, con il bottino fermo al bronzo di Federica Venturelli (oggi nel comparto femminile): un altro quarto posto che porta la firma, in negativo, di Matteo Sobrero e Soraya Paladin, che si staccano troppo presto dal rispettivo trenino. Archiviato il settore delle prove contro il tempo, da domani partiranno le gare in linea e la speranza degli azzurri e in particolare del commissario tecnico Marco Villa è che le performance, e di conseguenza pure i risultati, possano essere più rincuoranti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

