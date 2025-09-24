aumento dei prezzi delle piattaforme di streaming: dettagli e implicazioni. Le principali piattaforme di streaming stanno annunciando un incremento dei costi di abbonamento, riflettendo le recenti strategie di mercato e le nuove offerte. Questo cambiamento interessa sia i servizi singoli che i pacchetti combinati, con impatti significativi sugli utenti e sul settore dell’intrattenimento digitale. modifiche tariffarie di disney+: cosa cambia. incremento delle tariffe mensili. Disney+ ha comunicato un aumento del prezzo per le sue offerte in abbonamento. La versione con pubblicità vedrà un incremento di $2, portando il costo a 11,99 dollari al mese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Aumento dei prezzi Disney e Hulu: cosa sapere