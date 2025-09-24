Aumento dei prezzi Disney e Hulu | cosa sapere
aumento dei prezzi delle piattaforme di streaming: dettagli e implicazioni. Le principali piattaforme di streaming stanno annunciando un incremento dei costi di abbonamento, riflettendo le recenti strategie di mercato e le nuove offerte. Questo cambiamento interessa sia i servizi singoli che i pacchetti combinati, con impatti significativi sugli utenti e sul settore dell'intrattenimento digitale. modifiche tariffarie di disney+: cosa cambia. incremento delle tariffe mensili. Disney+ ha comunicato un aumento del prezzo per le sue offerte in abbonamento. La versione con pubblicità vedrà un incremento di $2, portando il costo a 11,99 dollari al mese.
Disney+ aumenterà i prezzi degli abbonamenti per il quarto anno consecutivo; Disney accelera sullo streaming: Disney+ e Hulu fanno un balzo nei profitti operativi; Disney aumenta (negli Usa) il prezzo degli abbonamenti streaming.
Disney Plus da 2,99 euro al mese per 3 mesi, poi i prezzi aumenteranno per tutti - Disney Plus è in promo a partire da 2,99 euro al mese per i nuovi utenti, poi però i prezzi aumenteranno per tutti con rincari fino a 2 euro al mese sul costo dell'abbonamento ... Da hwupgrade.it
Disney accelera sullo streaming: Disney+ e Hulu fanno un balzo nei profitti operativi - La divisione streaming del colosso dell'intrattenimento segna una forte crescita, mentre si prepara al lancio del nuovo servizio ESPN. Scrive multiplayer.it