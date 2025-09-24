Impennata di casi di intossicazioni da funghi in Toscana. Come riporta il Corriere Fiorentino, il responsabile del 30% della quindicina di casi che già si è verificata a pochi giorni dall’inizio della stagione di raccolta è l’ Omphalotus olearius, comunemente chiamato fungo dell’ulivo. Il motivo? I cercatori sono talvolta tratti in inganno dalla grande somiglianza tra questa tipologia di fungo e il Cantharellus cibarius, noto come “galletto”, che risulta essere commestibile a differenza dell’altro. Forti disturbi intestinali e vomito sono tra i principali sintomi dopo aver ingerito il fungo tossico, spiegano gli esperti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aumentano i casi di intossicati da funghi dell’ulivo in Toscana: “Non fidatemi delle app per distinguerli”