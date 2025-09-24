Augias spiazza gli antifà e il bravo presentatore | Mussolini ha fatto tante cose buone video

Tenetevi forte, Corrado Augias, ospite a Di Martedì, torna a far sobbalzare dalla sedia le sentinelle democratiche dell’antifascismo militante. Dopo gli elogi alla premier Giorgia Meloni, seppure debitamente circostanziate il giornalista di fede comunista si lancia in un insospettabile e imprevisto omaggio al Duce. “Calma, Benito Mussolini ha fatto tante cose buone”. Parole che nessuno oserebbe pronunciare, parole che lasciano senza fiato il povero Giovanni Floris. Il “bravo conduttore” sorride e cerca di incalzare il conduttore de La Torre di Babele. Augias spiazza Floris: Mussolini ha fatto tante cose buone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Augias spiazza gli antifà e il bravo presentatore: “Mussolini ha fatto tante cose buone” (video)

