Audizione per l' accesso al quarto corso introduttivo della scuola di danza del Teatro dell' Opera di Roma
Aperte le iscrizioni alle audizioni per l’accesso alla quarta edizione del Corso Introduttivo della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, un corso ideato dalla direttrice Eleonora Abbagnato che permetterà a allievi tra i 8 e i 15 anni di studiare a Roma per 4 week end, da gennaio a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
