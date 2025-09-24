Audizione per l' accesso al quarto corso introduttivo della scuola di danza del Teatro dell' Opera di Roma

Triesteprima.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aperte le iscrizioni alle audizioni per l’accesso alla quarta edizione del Corso Introduttivo della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, un corso ideato dalla direttrice Eleonora Abbagnato che permetterà a allievi tra i 8 e i 15 anni di studiare a Roma per 4 week end, da gennaio a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: audizione - accesso

Audizione per l'accesso al quarto corso introduttivo della scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma; Corso Introduttivo della Scuola di Danza ideato da Eleonora Abbagnato. Quarta edizione; Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala. Ammissione ai corsi dal 1° al 7° per l'anno 2025-2026.

Audizione per l'accesso al quarto corso introduttivo della scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma - Aperte le iscrizioni alle audizioni per l’accesso alla quarta edizione del Corso Introduttivo della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, un corso ideato dalla direttrice Eleonora Abbagnato c ... Come scrive triesteprima.it

Cerca Video su questo argomento: Audizione Accesso Quarto Corso