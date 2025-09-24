attualmente in serie d ha 23 anni e la scorsa stagione ha segnato 15 reti in eccellenza idea iori attaccante del lentigione

Manca meno di una settimana alla deadline fissata dagli ultras, che facendosi megafono dell’intero popolo biancazzurro hanno invocato l’ingaggio – entro il 30 settembre, quindi martedì prossimo – di "un centravanti fortissimo e un centravanti forte per dare il cambio al precedente". Una prima punta effettivamente la Spal la sta cercando, anche se trovare il profilo giusto, con determinate caratteristiche e in linea con certi parametri economici, non è così facile. Tra questi, è spuntata una pista interessante che porta a Riccardo Iori, attaccante classe 2002 in forza al Lentigione in serie D. Non possiede un fisico da corazziere, ma è un giocatore che vede la porta, tira allo stesso modo di destro e di sinistro e ama dialogare coi compagni svariando su tutto il fronte offensivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

