Attraverso il Design un omaggio a Giorgio Armani tra musica cultura e territorio

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 9, il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Nicolini" ospiterà "Attraverso il Design". Un viaggio tra design, industria e musica, convegno promosso da Home Gallery e dal Conservatorio "Giuseppe Nicolini", accreditato con crediti formativi per architetti e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it