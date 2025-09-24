Attraversa la strada operaio investito da un furgone

Padovaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura oggi 24 settembre a Noventa Padovana per un operaio dell'Est Europa investito da un furgone. E' successo alle 10 in via Marconi non distante dal cantiere del sottopasso dell'autostrada A13 dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Per cause ora al vaglio degli agenti della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attraversa - strada

Infermiera travolta da un camion mentre attraversa la strada, Marinella Cipollari muore davanti agli occhi del marito a Passo San Ginesio

Investito mentre attraversa la strada a Battipaglia, l’assessore Armando Poppiti in condizioni gravissime

Paura a Rieti, attraversa la strada e viene investita: trasportata in ospedale d’urgenza una donna

Attraversa la strada, operaio investito da un furgone; Pedone travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce; Tragico incidente a San Giovanni di Baiano: anziano di 88 anni muore investito da un’auto.

Bimbo di 6 anni investito sulle strisce mentre attraversa insieme alla mamma: ricoverato in gravi condizioni - Un bimbo di 6 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in compagnia della mamma, una 36enne. Riporta fanpage.it

attraversa strada operaio investitoAnziana investita da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali - 05 di giovedì 18 settembre in varco Manzoni, a Treviso, davanti al parcheggio di piazzale Burchiellati. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Attraversa Strada Operaio Investito