Attraversa la strada operaio investito da un furgone
Momenti di paura oggi 24 settembre a Noventa Padovana per un operaio dell'Est Europa investito da un furgone. E' successo alle 10 in via Marconi non distante dal cantiere del sottopasso dell'autostrada A13 dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Per cause ora al vaglio degli agenti della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
