Attenzione alla nuova schiavitù | quella del cibo

Panorama.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il food è ormai da tempo uno dei settori più di tendenza. Ma ha anche dei lati oscuri, che impattano sui consumatori. Qualche consiglio per evitarli. 🔗 Leggi su Panorama.it

attenzione alla nuova schiavit249 quella del cibo

© Panorama.it - Attenzione alla nuova schiavitù: quella del cibo

In questa notizia si parla di: attenzione - nuova

Attenzione alla nuova truffa SPID. Se vi chiedono per mail i vostri documenti, non dateli mai

Motoraduno a favore di una nuova attenzione verso i disabili

Attenzione! C’è una nuova truffa. Riguarda il Ministero della Salute, arriva via mail. Come riconoscerla e proteggersi

Food Talk | Attenzione alla nuova schiavitù | quella del cibo.

Attenzione ai taglieri che usate per cucinare: “Possono rilasciare particelle tossiche che contaminano il cibo”. Il nuovo studio - Il tagliere è l’utensile di cui non puoi fare a meno per affettare e tritare. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Attenzione Nuova Schiavit249 Cibo