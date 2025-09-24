Attenzione alla nuova schiavitù | quella del cibo
Il food è ormai da tempo uno dei settori più di tendenza. Ma ha anche dei lati oscuri, che impattano sui consumatori. Qualche consiglio per evitarli. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: attenzione - nuova
Attenzione alla nuova truffa SPID. Se vi chiedono per mail i vostri documenti, non dateli mai
Motoraduno a favore di una nuova attenzione verso i disabili
Attenzione! C’è una nuova truffa. Riguarda il Ministero della Salute, arriva via mail. Come riconoscerla e proteggersi
ATTENZIONE: DAL 30 SETTEMBRE NUOVA FASE DEI LAVORI IN VIA PISTOIESE Al via da martedì 30 settembre una ulteriore fase dei lavori sul tratto di via Pistoiese compreso tra via Montemurlo e via Valdingole (loc. Viaccia). Terminata la posa delle nuove - facebook.com Vai su Facebook
Food Talk | Attenzione alla nuova schiavitù | quella del cibo.
Attenzione ai taglieri che usate per cucinare: “Possono rilasciare particelle tossiche che contaminano il cibo”. Il nuovo studio - Il tagliere è l’utensile di cui non puoi fare a meno per affettare e tritare. Si legge su ilfattoquotidiano.it