Attenti al Milan! Allegri col Napoli è pronto al colpaccio

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei gol in due partite: tre sabato all’Udinese, tre all’esordio in Coppa Italia con il Lecce, i rossoneri che domenica ospitano i campioni d'Italia non tralasciano nessun obiettivo. La squadra di Conte favorita per spessore e titoli acquisiti, ma i rossoneri stanno scoprendo le proprie potenzialità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

