Attacco israeliano all' alba a Gaza City decine di vittime | Il Papa | Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c' è la volontà

Apertura di Meloni: "Mozione condizionata per il riconoscimento". Schlein: "Dal premier giochi di prestigio sulla Palestina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Attacco israeliano all'alba a Gaza City, decine di vittime | Il Papa: "Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c'è la volontà"

Gaza: 100 morti all’alba in un raid israeliano, la condanna di Mattarella: “Non si spara su chi prega e ha fame”

Gaza, l’esercito israeliano approva il piano per la nuova offensiva. Raid sulla Striscia: “39 palestinesi uccisi dall’alba”

Gaza: raid israeliano all’alba, tra le vittime anche 4 bambini

Gaza City brucia. Decine di palestinesi uccisi. Arresti di massa in Cisgiordania Il genocidio dei palestinesi sta compiendo un nuovo passaggio. Fonti degli ospedali di Gaza hanno confermato che 41 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano dall'alba di

#MedioOriente Almeno 36 le vittime dall'alba nei bombardamenti dell'esercito israeliano sulla Striscia. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Secondo Al-Jazeera, 14 di queste apparterrebbero tutte alla stessa famiglia nella zona di Al-Tuwam, a nord di Gaz

Usa: in 15 giorni può riprendere negoziato su Gaza. Capo negoziatore Israele incontra Witkoff a Londra; Gaza, bombe di Israele vicine agli ospedali, 83 morti dall'alba. Hamas: Con l'occupazione Israele non avrà indietro gli ostaggi, né vivi né morti; Almeno 11 palestinesi uccisi dall'alba a Gaza.

Gaza, Macron all'Onu: «La Francia riconosce lo stato di Palestina nel nome della pace» - «La Francia dichiara di riconoscere lo stato di Palestina nell'interesse della pace». Si legge su ilgazzettino.it

Gaza City sotto attacco di Israele. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Il Qatar finanzia Hamas» - L’Hostages and Missing Families Forum ha dichiarato lo “stato di emergenza” per l’offensiva dell’Idf a Gaza City, L’esercito israeliano (Idf) ritiene nella città siano rimasti circa 2mila- Secondo ilsole24ore.com