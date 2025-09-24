Attacco hacker al Comune Rinnoviamo | Sistemi attuali inefficienti Bisogna investire sulla cybersicurezza

L'attacco hacker subìto dal sistema informatico del Comune di Forlì? “Un episodio che solleva dubbi sulla capacità dell’ente di proteggere i dati sensibili di cittadini e imprese e di garantire la continuità di servizi essenziali, dai socio-assistenziali agli scolastici e urbanistici”. Questa la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it