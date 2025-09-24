Attacco hacker al Comune Rinnoviamo | Sistemi attuali inefficienti Bisogna investire sulla cybersicurezza
L'attacco hacker subìto dal sistema informatico del Comune di Forlì? “Un episodio che solleva dubbi sulla capacità dell’ente di proteggere i dati sensibili di cittadini e imprese e di garantire la continuità di servizi essenziali, dai socio-assistenziali agli scolastici e urbanistici”. Questa la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Attacco hacker al Comune di Forlì: "Nessun furto di dati" - L'amministrazione del Comune romagnolo rassicura sull'attacco dei giorni scorsi, che avrebbe provocato solo alcuni disagi alla rete, con alcuni servizi offline ... Da rainews.it
Attacco hacker al Comune di Forlì: “Attivate le procedure di sicurezza” - Lo rivela l’ente in una nota: “Il Comune di Forlì informa che, a seguito di una serie di verifiche tecniche, ... Lo riporta corriereromagna.it