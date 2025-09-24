Attacco hacker aeroporti europei arrestato 40enne a sud di Londra accusato di coinvolgimento nell' azione contro Collins Aerospace
L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine condotta dalla National Crime Agency (NCA), che ha reso noto che l’uomo è sospettato di aver violato il Computer Misuse Act, la legge britannica sui crimini informatici. Secondo gli investigatori, l’attacco potrebbe essere riconducibile a un'operazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: hacker - aeroporti
