Attacco FlotillaUsb | Blocchiamo tutto

15.15 "Se impediscono alla Flotilla di portare aiuti a Gaza organizzeremo un altro sciopero generale ma senza preavviso. La parola d'ordine 'blocchiamo tutto' tornerà ad invadere il Paese". A dirlo un rappresentante del sindacato di base Usb davanti alla Camera al presidio di Global Movement to Gaza Italia. Saranno organizzate "100 piazze permanenti per Gaza con un'agitazione costante". E la Cgil è pronta allo sciopero generale e chiede al governo "di adoperarsi immediatamente affinchè sia garantita incolumità a tutte le persone a bordo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
BLOCCHIAMO TUTTO! SCIOPERO GENERALE - INTERA GIORNATA Lunedì 22 SETTEMBRE 2025 MANIFESTAZIONE ORE 10.30 PIAZZA MAGGIORE A BOLOGNA Stop al genocidio in Palestina difendiamo la Global Sumud Flotilla Noi non lavoriamo per la - facebook.com Vai su Facebook
"Blocchiamo tutto per la Flotilla". Prima occupazione dell'anno in un liceo di Roma - Occupazioni anticipate quest'anno nelle scuole: ad aprire la stagione è il liceo Roberto Rossellini di Roma, supportato da Osa, organizzazione comunista ... Segnala msn.com
'Blocchiamo tutto per la Flotilla', primo liceo a Roma occupato - È lo striscione calato dall'alto con accanto il disegno della bandiera palestinese, del primo liceo occupato a Roma, dopo l'attacco ad alcune imbarcazioni ... ansa.it scrive