Attacco FlotillaUsb | Blocchiamo tutto

Servizitelevideo.rai.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.15 "Se impediscono alla Flotilla di portare aiuti a Gaza organizzeremo un altro sciopero generale ma senza preavviso. La parola d'ordine 'blocchiamo tutto' tornerà ad invadere il Paese". A dirlo un rappresentante del sindacato di base Usb davanti alla Camera al presidio di Global Movement to Gaza Italia. Saranno organizzate "100 piazze permanenti per Gaza con un'agitazione costante". E la Cgil è pronta allo sciopero generale e chiede al governo "di adoperarsi immediatamente affinchè sia garantita incolumità a tutte le persone a bordo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotillausb - blocchiamo

attacco flotillausb blocchiamo tutto"Blocchiamo tutto per la Flotilla". Prima occupazione dell'anno in un liceo di Roma - Occupazioni anticipate quest'anno nelle scuole: ad aprire la stagione è il liceo Roberto Rossellini di Roma, supportato da Osa, organizzazione comunista ... Segnala msn.com

'Blocchiamo tutto per la Flotilla', primo liceo a Roma occupato - È lo striscione calato dall'alto con accanto il disegno della bandiera palestinese, del primo liceo occupato a Roma, dopo l'attacco ad alcune imbarcazioni ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Attacco Flotillausb Blocchiamo Tutto